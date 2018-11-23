Тема:
Сердечно-сосудистые заболевания и их лечение 1 час назад
Антитабачные законы положительно отразились на здоровье некурящих людей
Специалисты из Американской кардиологической ассоциации изучили положительные эффекты, связанные с запретом курения в общественных местах. В ходе новой работы исследователи установили, что подобные ограничения способствуют снижению показателей систолического артериального давления (так называемого верхнего давления) среди некурящих людей.
Сегодня во многих странах мира, в том числе в России, приняты законы, запрещающие курение в общественных помещениях, у входов в различные учреждения, на детских площадках и так далее. Такие меры призваны оградить некурящих людей от табачного дыма и улучшить здоровье населения.
Однако до сих пор ни в одном исследовании не рассматривалось, как подобные ограничения влияют на реальные показатели здоровья, в частности, кровяное давление людей.
Кардиологи решили проанализировать эти показатели, используя данные, собранные в рамках проекта под названием CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults). Это долгосрочное исследование по изучению различных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний среди молодых людей.
Авторы новой работы использовали данные о здоровье 2600 некурящих взрослых людей, собранные в течение 30 лет. Первые замеры давления были проведены в 1985-1986 годах, последующие обследования добровольцев проводились через каждые 3-5 лет.
"Мы обнаружили, что участники исследования, которые жили в районах, где действуют заперты курения в ресторанах, барах или на рабочих местах, имели более низкое систолическое артериальное давление к концу периода наблюдения по сравнению с теми, кто проживал в районах без таких законов", — сообщила глава исследовательской группы Стефани Мэйн (Stephanie Mayne).
Она признаётся, что её команду удивил тот факт, что "политика без дыма" никак не повлияла на снижение средних показателей диастолического ("нижнего") давления.
Впрочем, по её словам, снижение систолического давления — очень хороший показатель, поскольку, если оно повышено, то у человека возрастает риск развития гипертонии. В данном случае зафиксированные уровни "верхнего" давления были ниже опасного порога, что говорит об отсутствии фактора риска для здоровья населения.
Более того, учёные рассмотрели, как изменялись уровни давления участников с течением времени и сравнили показатели "до принятия антитабачного закона" и "после". Во втором случае они были заметно ниже, и с течением времени разница только увеличивалась.
Средний уровень систолического давления у людей, проживающих в районах "без дыма", был на 1,14 – 1,52 миллиметра ртутного столба ниже, чем у людей, проживающих в "курящих" регионах.
При этом авторы работы учли и другие факторы, которые могли повлиять на уровни давления: это, к примеру, диета и физическая активность.
Они полагают, что схожие положительные эффекты наблюдаются во всех странах и регионах, где приняты запреты о курении в общественных местах.
Более подробно об этом исследовании и его результатах рассказывается в статье, опубликованной в издании Journal of the American Heart Association.
Кстати, ранее медики установили новый "золотой стандарт" безопасного значения кровяного давления.
Также напомним, чем ещё пассивное курение опасно для здоровья. Учёные установили, что существует не только вторичное курение (когда человек вдыхает непосредственно табачный дым), но и третичное, когда человек вдыхает следы никотина, табачных смол и канцерогенов, которые оседают практически на любых поверхностях. Авторы проекты "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что третичное курение распространено гораздо больше, чем считалось, и страдают от него, в первую очередь, дети.
Кроме того, в нашей специальной подборке, составленной ко Дню отказа от курения табака, можно ознакомиться с различными исследованиями о вреде курения как такового.
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