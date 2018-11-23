Валерий Брагин: фаворитами чемпионата в Канаде будут хозяева

Наставник молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин рассказал об итогах суперсерии своей команды против сборных ведущих лиг Канады и поделился мнением о предстоящем чемпионате мира-2019, который на рубеже старого и нового года пройдет в канадских Ванкувере и Виктории.

Брагин считает, что Канада будет главным фаворитом чемпионата мира: "Результаты суперсерии глобально ни о чем не говорят [россияне выиграли серию со счетом 4:2, — прим. ред.]. Новый чемпионат станет для "кленовых листьев" домашним турниром, под который они постараются пригласить нескольких человек из НХЛ, как было в прошлые годы, чтобы усилить слабые позиции. С таким подкреплением это будет совсем другая команда".

Говоря о составе наших главных соперников, Брагин отметил: "Кое-кто уже сыграл на суперсерии. Алекса Форментона из "Оттавы" отправили в юниорскую лигу. Этот нападающий выделялся. В целом картина среди претендентов на медали уже давно не меняется. Остаются все те же – канадцы, американцы, финны, шведы".

Брагин уверен, что способна на сюрприз и сборная Чехии; "Ее основной вратарь Якуб Шкарек хорошо играет во взрослом чемпионате Финляндии, — цитирует наставника "Спорт-экспресс". – Несколько ребят выступают в АХЛ, например, Мартин Нечас. У него есть даже опыт НХЛ".

О своих подопечных тренер сказал так: "Всегда хочется стать первыми. Такую же задачу поставим и теперь. Но в нашем виде спорта загадывать что-то бессмысленно, особенно вспоминая, какие тяжелые матчи были в прошлом. Взять хотя бы тяжелейший четвертьфинал с датчанами несколько лет назад. У нас на этот раз будет непростой график на групповом этапе. Четыре матча за пять дней, а последний под Новый год – с Канадой".