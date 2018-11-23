Конструктивная встреча: группа ПИК представила жителям план реконструкции Кунцева
С жителями дома 20 по улице Ивана Франко в Москве встретились представители группы компаний ПИК. Они представили жильцам план реконструкции района. Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов назвал встречу конструктивной. Он уверен, что социальная напряженность спадет, когда люди увидят, что реконструкция кварталов 47 и 48 Кунцева ведется для их блага.
Группа ПИК представила жителям план реконструкции кварталов и график расселения пятиэтажек, сообщает агентство "Прайм".
Компания старается сделать все, чтобы строительные работы доставляли как можно меньше беспокойства, заверил начальник управления градостроительной документации ПИК Никита Андрианов. Застройщик предпримет все меры для снижения неблагоприятного влияния от строительства.
Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов пообещал тщательно контролировать, как застройщик выполняет свои обязательства по снижению всех временных неудобств, связанных со строительством нового 26-этажного дома для переселения.
22 ноября строительство дома не стал запрещать Верховный суд России, куда обратились недовольные граждане. Высшая судебная инстанция подтвердила правильность вынесенных Мосгорсудом решений и не стала их отменять.
Программа, которую начало входящее в группу компаний ПИК ЗАО "Монетчик", предполагает снос 37 пятиэтажек. Их жители получат квартиры в современных комфортабельных домах.
ПИК заключила инвестиционный контракт с правительством Москвы в рамках реализуемой с 1998 года общегородской программы реконструкции пятиэтажного и ветхого жилищного фонда первого периода индустриального домостроения. Группа компаний уже построила для переселения жителей более 100 тысяч квадратных метров жилья. Общая площадь передаваемых в муниципальную собственность площадей составила более 240 тысяч квадратных метров.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Задержание рэпера Хаски. Подробности скандала
- Дело о групповом изнасиловании дознавателя в Уфе: новые подробности
- На Украине законодательно одобрили присоединение к НАТО
- Таксист зверски избил пассажирку
- ИноСМИ обсуждают нашествие борщевика на Россию
Самое читаемое
-
Человек, осушивший Алабяно-Балтийский тоннель, может быть выдан России
- Селфи спасло мужчину от 99-летней отсидки
- Ирина Печерникова назвала убийц актера Александра Соловьева
- Мать с коляской упала в припорошенный снегом открытый люк
- Умерла женщина, которой ампутировали не ту ногу
Авто.Вести.Ru
-
Новый Range Rover Evoque: прозрачный капот, ИИ, зеркало-экран и брод в 0,6 м
- Nissan назвал российские цены и комплектации обновленного X-Trail
- Запрещенный к продаже Chery Tiggo 3 вернулся на рынок
- УАЗ завершает испытания "Патриота" с автоматом
- Госдума одобрит реформу техосмотра
Вести.Экономика
-
Власти ЕС больше беспокоит Италия, чем Brexit
- Доля доллара в операциях с валютой снижается
- Госдума приняла закон о "заморозке" накопительной пенсии до 2021 г
- 11 признаков того, что экономика США на грани кризиса
- Дата-центр ТРАСТИНФО: 10 лет лидерства на рынке ЦОД России
- Определен окончательный маршрут "Турецкого потока"
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Дети полнеют не потому, что их закармливают, а наоборот
- 4 натуральных средства от депрессии, которые работают лучше лекарств
- Утечку спинномозговой жидкости пять лет принимали за насморк
- Вопрос на миллион: можно ли родителям облизывать соску?
- 5 неожиданных причин, почему полезно спать без одежды
Вести в 20.00
-
Элита российской армии. Путин посетил технополис ЭРА
- Демидрол и корвалол могут приравнять к алкоголю
- В России возьмут под контроль оборот черной икры
- Глава "Кэшбери" распробовал вкус легких денег
- Обидный юмор: скандал с D&G перешел все границы
- В столице открылась "Фабрика счастливых людей"
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Будущее уже завтра: как Panasonic меняет мир и саму себя
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Первый спутниковый телефон на Android поступает в продажу
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
Срывают пломбы, меняют счетчики: москвичей атакуют фальшивые электрики
- Война шлагбаумов: двор жилой многоэтажки стал частной собственностью бизнес-центра
- На Ленинградском вокзале столицы сошли с рельсов два вагона
- В Подмосковье задержаны потрошители банкоматов
- Старинный дом Казакова в центре Москвы отреставрируют
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
В Бразилии найдены загадочные 4000-летние холмы, видимые из космоса
- Стало ясно, почему у некоторых самок насекомых вырастают "пенисы"
- Раскрыты секреты кошачьего языка и создали его искусственный аналог
- Найдены гены, повышающие риск самоубийства
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения