Верховный суд разрешил изъять единственное жилье у должника-банкрота

Рассматривая длившуюся 10 лет тяжбу между кредитором Андреем Кузнецовым и его должником-банкротом Анатолием Фрущаком, Верховный суд РФ допустил изъятие у него единственного жилья. Как следует из решения ВС, оно может быть включено в конкурсную массу и реализовано с торгов, передает "Интерфакс".

Данная ситуация была нестандартной: у Фрущака есть пятикомнатная квартира стоимостью около 28 миллионов рублей. При этом он, ссылаясь на .предыдущие судебные решения о том, что единственное жилье с торгов в счет оплаты должна реализовано быть не может, не торопился рассчитываться с кредитором.

Кузнецову он был должен 8 миллионов рублей, за несколько лет долг вырос до 13 миллионов.

В Верховном суде (ВС) представители кредитора обратили внимание на то, что суды общей юрисдикции констатировали в действиях Фрущака признаки недобросовестности и злоупотребления своим единственным жильем.

Кроме того, адвокат Кузнецова Юлия Никишина отметила, что злоупотребление правом со стороны должника носило длящийся характер.

По ее словам, за 10 лет со стороны должника не было "ни одной добровольной выплаты" – "только удержания с пенсии".

Кроме того, как считают представители Кузнецова, само банкротство было инициировано Фрущаком для того, чтобы применить статью об имущественном иммунитете.

При этом адвокаты должника уверяли, что некоторые выплаты со стороны их подзащитного все-таки осуществлялись.

В итоге судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда отменила акты нижестоящих судов, и обособленный спор отправлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При этом эксперты опасаются, что данная ситуация может стать прецедентом, а решение ВС — попыткой преодолеть позицию Конституционного суда по вопросу об имущественном иммунитете единственного жилья.