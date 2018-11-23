Захарова отреагировала на три короткометражки из Солсбери

Новые кадры пребывания россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова призналась, что "насладилась" тремя короткометражными документальными фильмами о городской инфраструктуре Солсбери и двумя фото незатейливой пластиковой продукции.

Дипломат подчеркнула, что ее просто шокировали новые "свидетельства" неизвестно чего, которые предоставили мировой общественности подставная контора Bellingcat и ее российское зеркало в Интернете. "Я уже не задаю риторических вопросов, — процитировало РИА Новости запись на странице Захаровой в Facebook. — Я утверждаю — да, вот так примитивно правительство госпожи Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки. Слишком банально? Ну, как умеют".

Внеочередной саммит ЕС по теме Brexit пройдет в Брюсселе 25 ноября. На нем планируется обсудить и одобрить соглашение о выходе Великобритании и политическую декларацию о будущих отношениях между Евросоюзом и Лондоном.

Осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на лавочке у торгового центра в Солсбери 4 марта 2018 года. Скотланд-Ярд заявил, что Скрипали были отравлены. Лондон обвинил в их отравлении веществом А234 "Новичок" Россию. Москва это категорически отрицает.

Лондон утверждает, что Петров и Боширов — сотрудники ГРУ. Прокуратура Британии предъявила им 5 сентября обвинения по четырем статьям. Среди них покушение на убийство Сергея и Юлии Скрипалей, а также британского полицейского Ника Бейли. Петров и Боширов заявили, что были в Солсбери как туристы. Они сообщили, что работают в индустрии фитнеса.

Между тем, Лондон отказывается от любой помощи Москвы в расследовании дела об отравлении Скрипалей, а также отказывается предоставлять России любую конкретную информацию по нему. Кроме того, Лондон категорически отказал российским дипломатам в консульском доступе к Скрипалям. Москва заявила, что российских граждан Лондон фактически похитил.