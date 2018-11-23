Шнур объяснил, почему не ездит на Украину

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в интервью журналу "Россия в глобальной политике" рассказал, почему не выступает с гастролями на Украине.

Исполнитель при этом отметил, что не согласен с теми, кто призывает поддерживать связи с соседней страной и "не поддаваться политическим ветрам".

На это лидер "Ленинграда" ответил: "Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?".

Украинский сайт "Миротворец" в 2017 году внес в свою базу Сергея Шнурова из-за выступления группы в Севастополе в 2016 году.

На это музыкант заявил, что "не будет ломиться в закрытую дверь" и к тому, что его могут не пустить на Украину, отнесется спокойно.