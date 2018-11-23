Военные вертолеты над Кремлем: ФСО уточнила, что это было

Появление военных вертолетов над Кремлем в четверг Федеральная служба охраны объяснила плановыми учениями, передает РИА Новости.

Накануне в соцсетях появились фото и видео, на которых с территории Кремля вылетают два военных вертолета. Одна из машин несет сетку с грузом, похожим на человеческие фигуры.

Над Кремлём летают вертолёты с каким-то странным грузом. Похоже на фигуры людей.



Вертолетная эскурсия над Москвой по купону pic.twitter.com/tzE1rDytQa — Дикая Москва (@WildWildMoscow) November 22, 2018

В интервью "Вечерней Москве" Юрий Пащенко, служивший в отделе милиции по охране Красной площади, пояснил, что все действия в воздушном пространстве Кремля могут проводить только сотрудники ФСО.