В Таиланде во время празднования лойкратхонга утонул собиратель монет. Видео

Во время ноябрьского новолуния жители Таиланда ежегодно отмечают праздник — лойкратхонг. Вечером местные жители, славя Будду и моля об отпущении грехов, пускают в каналах маленькие плотики из банановых листьев с монетками и горящими свечами.

Плотики, рано или поздно, тонут, и монетки идут ко дну. Многие их потом собирают. Так, в одном из каналов Бангкока глубиной около трех метров полицейские выловили тело одного из собирателей денег.

Его заметили дети и сообщили об этом прохожим. Взрослые им не поверили, однако сообщили спасателям, которые влезли в воду и нашли тело.

У мертвого собирателя при себе нашли пластиковый пакет, наполненный внушительным количеством монеток.

Полицейские отдали тело экспертам-криминалистам, чтобы те выяснили причину смерти и установили наличие алкоголя и наркотиков в крови. В настоящее время предполагается, что собиратель монеток утонул, поскольку его ногу свело судорогой.