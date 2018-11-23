Вратарь "Тампы" Василевский является третьим претендентом на "Везину Трофи"

Российский вратарь "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский занимает третье место в голосовании за престижную награду НХЛ – "Везину Трофи". Россиянин в текущем сезоне принял участие в 13 играх со средним показателем сейвов в 92,7 процента .

Однако на данный момент Василевский восстанавливается от полученного в одном из матчей "регулярки" НХЛ перелома ноги, сообщает "Спорт-экспресс". На восстановление от травмы у него уйдет от четырех до шести недель.

Опережают же россиянина в голосовании голкипер "Торонто Мэйпл Лифз" Фредерик Андерсен и страж ворот "Нэшвилл Предаторз" Пекка Ринне. Отметим, что в десятку претендентов входит еще один российский вратарь Семен Варламов из "Колорадо Эвеланш".