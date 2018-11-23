Теракт в Пакистане: 30 убитых, более 40 раненых

Число погибших в результате взрыва в пакистанском округе Хангу возросло до 30. Среди погибших трое детей. Более 40 человек были ранены.

Взрыв прогремел рядом с религиозным училищем. Бомба с дистанционным управлением была прикреплена к мотоциклу, передает РИА Новости. Ведется расследование инцидента.

Ранее теракт был совершен перед зданием дипломатической миссии Китая в Карачи. Трое боевиков открыли стрельбу и взорвали ручную гранату. Охранники вступили в перестрелку с нападавшими. Боевики были ликвидированы, погибли двое полицейских, еще один получил ранения.