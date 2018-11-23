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Обнаружение и лечение различных форм рака 15 минут назад
Найден тип сахара, способный замедлить рост раковых опухолей и усилить эффект химиотерапии
Практически каждая клетка в организме человека "питается" молекулами одного из типов сахаров (глюкозой). Чтобы использовать её в качестве "топлива", клетки расщепляют этот моносахарид. Такой процесс называется гликолиз.
Было установлено, что раковые клетки, которым требуется много энергии для роста и размножения, также используют глюкозу. При этом в клетках опухоли уровень гликолиза может быть в 200 раз выше, чем в нормальных тканях. Такая "подпитка" значительно затрудняет лечение.
Логично предположить, что голодание раковых клеток может замедлить их распространение. Но есть один нюанс: если устроить организму глюкозную голодовку, пострадают и здоровые клетки. Получается, нужно сделать так, чтобы первые не смогли поглощать "топливо", а вторые при этом продолжили питаться.
Решение нашли учёные из Института Битсона, который является частью британского Научно-исследовательского центра изучения рака.
В ходе экспериментов исследователи обнаружили, что моносахарид под названием манноза может нарушать энергоснабжение раковых клеток.
Поясним, что манноза – это изомер глюкозы. То есть эти соединения одинаковы по составу, но их молекулы различаются по строению.
Специалисты решили выяснить, что произойдёт, если раковые клетки "накормить" маннозой. Для этого они в лабораторных условиях вырастили культуры различных типов опухолевых клеток. Тесты показали, что манноза не останавливает сам процесс поглощения глюкозы, однако не даёт клеткам пировать, то есть препятствует потреблению клетками глюкозы в количествах, необходимых для их дальнейшего роста.
Впоследствии учёные определили оптимальную дозировку маннозы, которая обеспечит такой эффект и при этом не повлияет на питание здоровых клеток.
Далее последовал ещё один эксперимент на животных моделях – мышах с различными типами онкологии. Грызуны потребляли маннозу в определённой дозировке трижды в неделю (сахар добавляли в питьевую воду).
Такая подкормка затормозила развитие рака поджелудочной железы, кожи и лёгких. При этом специалисты убедились, что на здоровые клетки мышей терапия никак не повлияла. Других побочных эффектов также не наблюдалось.
"Приём маннозы не оказал существенного влияния на вес или здоровье мышей. Однако в нашем исследовании не проводился подробный анализ каждой ткани, поэтому [пока что] нет уверенности, что манноза полностью безопасна [для организма]", — отметил глава научной группы профессор Кевин Райан (Kevin Ryan).
Его команда также провела похожие эксперименты с другими сахарами, но манноза продемонстрировала наилучший эффект замедления роста опухолей.
Другие испытания показали, что манноза способствует гибели раковых клеток при химиотерапии. Мышей лечили двумя наиболее распространёнными химиотерапевтическими препаратами – цисплатином и доксорубицином. Часть из них параллельно употребляли воду с маннозой.
Оказалось, что моносахарид усиливает эффекты химиотерапии: рост опухолей замедлился, а их размер стал уменьшаться. При этом продолжительность жизни мышей увеличилась в сравнении с показателями их сородичей, которые получали либо маннозу, либо химиотерапию.
"Мы обнаружили, что применение химиотерапии и маннозы по отдельности уменьшало размер опухоли, но их совместное использование имело больший эффект и увеличивало продолжительность жизни", — добавил Райан.
Он уверен, что в будущем новые данные о том, как помешать распространению рака, помогут создать эффективные терапевтические методики нового поколения. Однако медики ни в коем случае не призывают пациентов заниматься самолечением при помощи маннозы.
"Моё беспокойство заключается в том, что маннозу можно купить в виде таблеток в аптеках и магазинах здоровой пищи. В настоящий момент она может использоваться для лечения инфекций мочевыводящих путей и облегчения симптомов у людей с дефицитом углеводов", — поясняет профессор Райан.
Он подчёркивает, что без соответствующих клинических испытаний использовать маннозу для лечения онкологи недопустимо, ведь безопасность такой методики ещё не доказана. Собственно, исследование безопасности станет следующим этапом работы учёных.
Но прежде они планируют провести больше опытов с модельными животными и расширить "онкологический диапазон". Вполне вероятно, что не все типы рака можно будет "обхитрить" таким способом.
Так, в проводимой ныне новой серии испытаний исследователи вырастили клетки других типов рака, в том числе лейкемии, остеосаркомы (рак костной ткани), опухолей яичников и кишечника. Подвергая их воздействию маннозы, они увидели, что положительный эффект наблюдается не во всех случаях. Однако эти результаты пока официально не опубликованы.
Научная статья по итогам первой части работы вышла в журнале Nature.
В заключении авторы отмечают, что манноза вряд ли станет основой для какой-то самостоятельной терапевтической стратегии. Более вероятно, что она дополнит и усилит существующие виды лечения.
Добавим, что ранее специалисты установили, что у голых землекопов, известных своей устойчивостью к развитию злокачественных опухолей, в организме вырабатываются сложные сахара, которые не могут служить "пищей" раковым клеткам.
Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали об открытии белка, который делает клетки опухолей более чувствительными к химиотерапии.
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