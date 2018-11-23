Сергей Сироткин: внутри я все еще верю, что не потеряю место в "Формуле"

Российский гонщик "Формулы-1" Сергей Сироткин, контракт с которым прервала команда Williams, предпочтя пропустившего восемь сезонов поляка Роберта Кубицу, прокомментировал свой уход "конюшни", в которой он провел нынешний сезон. "Это тяжелый момент", — признался пилот.

"Я получил информацию о решении команды всего день назад, — цитирует Сироткина сайт Autosport.Com. – Но на самом деле еще на прошлой неделе слышал разные разговоры и встречался с представителями "СМП Рейсинг". Мы проанализировали то, как развивается ситуация и после этих встреч стало очевидным, что мы не хотим принимать в этом участие [сотрудничать с Williams, — прим. ред.]".

Сироткин признался, что знал о том, что случится: "И формально у меня была неделя, чтобы подготовиться. Тем не менее, я так и не смог к этому подготовиться. И не могу поверить, что это происходит. Для меня это очень тяжелый момент".

Говоря о причинах расставания с британской командой, россиянин признается: "Сложно выделить что-то одно. Дело всегда в сочетании нескольких факторов – что и сформировало наше мнение. Хотя как гонщика меня все это мало волнует. Потому что мне важно только выступать в гонках и не важно, на какой машине".

"Внутри я по-прежнему верю, что ситуация изменится и что я не потеряю место. Но, конечно, ничего уже не изменить. Я правда думаю, что мы хорошо поработали. То, как мы начали сезон, как реагировали на проблемы, как оставались с командой единым целым – я доволен. А также доволен тем, как выступал с учетом всех обстоятельств", – сказал Сергей.