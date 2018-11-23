Россиянка, у которой забрали детей в Финляндии, не обращалась к дипломатам

Россиянка Лидия Павловская, 19 лет проживающая в Финляндии, дети которой уже два года находятся на попечении финских социальных служб, не обращалась за помощью в консульство или посольство России, рассказали РИА Новости в пятницу в российской дипмиссии.

Как сообщалось ранее, 29 октября органами опеки Финляндии была изъята пятилетняя дочь Павловской и помещена в приемную семью​​​. У девочки нет гражданства РФ, она является подданной Финляндии. При этом три года назад органы опеки изъяли у женщины сына, также гражданина Финляндии. С женщиной в настоящее время проживает 11-летний сын, имеющий двойное гражданство.

В посольстве России пояснили, что сотрудники дипмиссии контактируют с Павловской по данному вопросу. Также они связались с представителями финских соцслужб. Консульский отдел готов оказать всю необходимую помощь для защиты прав и интересов проживающих в Финляндии российских граждан.

При этом в посольстве подчеркнули, что ранее россиянка не обращалась с просьбой о содействии в данной ситуации.