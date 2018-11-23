Браудер призвал исключить Россию из Интерпола

Финансист Уильям Браудер призвал канадский парламент и правительство добиться временного исключения России из Интерпола – по аналогии с "отлучением" РФ от Олимпиады, передает РИА Новости. Браудер заявил, что Москва систематически нарушает правила организации.

В России было возбуждено новое уголовное дело в отношении Браудера – на этот раз о создании преступного сообщества. В 2013 году Браудер был приговорен в России к 9 годам за налоговые махинации. Финансист живет в Лондоне, в России он объявлен в международный розыск.