Нголо Канте подписал с "Челси" долгосрочный контракт

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Франции Нголо Канте поставил подпись под новым долгосрочным соглашением с "аристократами". Срок нового контракта между сторонами рассчитан на пять лет и истекает летом 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Финансовая сторона договора не известна, однако ранее Вести.Ru сообщали о том, что руководство клуба из столицы Англии благодаря новому контракту намерено сделать его самым высокооплачиваемым футболистом "Челси". Его недельный оклад будет составлять 290 тысяч евро.

Напомним, что Канте стал игроком "синих" летом 2016 года, когда перешел из "Лестера". За время выступлений в "Челси" французский хавбек стал чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.