Нголо Канте подписал с "Челси" долгосрочный контракт

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Франции Нголо Канте поставил подпись под новым долгосрочным соглашением с "аристократами". Срок нового контракта между сторонами рассчитан на пять лет и истекает летом 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Финансовая сторона договора не известна, однако ранее Вести.Ru сообщали о том, что руководство клуба из столицы Англии благодаря новому контракту намерено сделать его самым высокооплачиваемым футболистом "Челси". Его недельный оклад будет составлять 290 тысяч евро.

We have some great news…



✍️ @nglkante has signed a new contract!#Kante2023https://t.co/FTN6Uy2vmB