Каждый пятый россиянин никакого кризиса не замечает

20 процентов россиян не замечают никакого экономического кризиса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенное фондом "Общественное мнение" (ФОМ). Два года назад таких было 14%.

Были опрошены 1500 респондентов в 53 регионах страны, сообщает РИА Новости. Людям предлагалось ответить на вопрос "По Вашему мнению, сейчас в России есть экономический кризис или кризиса нет?" 69 процентов сказали, что в стране кризис есть. В 2016 году так отвечали 76% опрошенных​​​. По их мнению, кризис проявляется в снижении доходов (30% опрошенных), в росте цен и тарифов (24%) и в уровне безработицы (7%).

Между тем ранее опрос провел ВЦИОМ. 84% россиян сказали, что они счастливы. Причинами счастья чаще всего называли семью, здоровье, детей и работу.