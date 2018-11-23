Изнасилование дознавателя полицейскими: Следком отреагировал на записи с камер

Записи с камер видеонаблюдения о перемещениях фигурантов с самого начала были в распоряжении следователей, которые ведут дело об изнасиловании дела об изнасиловании в отделе полиции в Уфе. Об этом в эфире ГТРК "Башкортостан" заявил старший помощник начальника главка Следственного комитета по Башкирии Евгений Каневский.

Эти записи были изъяты во время первичных следственных действий. Следственные мероприятия продолжаются: устанавливается время нападения и другие обстоятельства произошедшего, сообщает РИА Новости. При этом Евгений Каневский считает, что информация об алиби фигурантов может служить способом защиты от предъявленных обвинений.

По видеозаписям, о которых сообщил 22 ноября адвокат Аслям Халиков, двое из трех подозреваемых экс-полицейских в момент совершения преступления находились в других местах. Это теперь уже бывшие начальники отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии Эдуард Матвеев и Салават Галиев.

Троих полицейских, среди которых был и экс-начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук, подозревают в том, что в ночь на 30 октября они изнасиловали в служебном кабинете свою 23-летнюю коллегу-дознавателя.

Все трое подозреваемых уволены из органов внутренних дел. До 31 декабря их арестовали по решению суда.

При этом девушка-дознаватель от прохождения теста на полиграфе отказалась.