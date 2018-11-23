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23 ноября 201813:43

В выходные погода вернется к климатической норме

В предстоящие выходные дни значения основных параметров атмосферы на территории европейской части России будут соответствовать климатической норме, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве будет преобладать облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха днем 0…-3°, ночью не ниже -5°. В Санкт-Петербурге в субботу без существенных осадков, днем +1…+3°, в воскресенье похолодает до 0…-2°, пройдет небольшой снег.

 

В приполярных регионах тоже пройдут небольшие снегопады, но холодно будет только на Приполярном Урале. В Архангельске и в Вологде -2…-5°, в Сыктывкаре в субботу -5…-8°, в воскресенье -9…-12°. В Черноземье временами небольшой снег, в Липецке и в Воронеже 0…-3°. В Поволжье местами пройдет небольшой снег. В Пензе, в Ульяновске и в Нижнем Новгороде 0…-3°.

На юге погоду будет определять гребень антициклона. В Симферополе будет солнечно, +4…+9°. В Сочи — до +13° и тоже солнечно. В Ростове-на-Дону около 0°, в воскресенье не исключены небольшие осадки.

На Урале потеплеет, в субботу в Екатеринбурге и в Челябинске будет от -10 до -13°, в воскресенье от -4 до -7°, пройдет небольшой снег. В Западной Сибири в тыловой части циклона морозы окрепнут. В Кемерове и в Новокузнецке в субботу +1…-3°, в воскресенье -9…-14°, пройдут снегопады, прошумят метели.

На юге Дальнего Востока в антициклоне будет солнечно, без осадков. В Хабаровске и в Благовещенске -6…-9°, во Владивостоке +2…+5°.

Текст: Метеовести

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