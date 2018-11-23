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23 ноября 201813:53

Хищения на стройке дачи Путина: комментарий Пескова

Александр Щербак/ТАСС

С новыми расследованиями РБК по делу о хищениях при строительстве президентской резиденции "Ново-Огарево" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пока не ознакомился. Но он знает, что по этому делу были задержания и осужденные.

"Здесь не главное, что эта дача Путина, тем более, что это не дача Путина, это государственная дача, — цитирует Пескова РИА Новости. — У Путина нет дачи. А главное, что сворованы государственные деньги. Когда воруются государственные деньги, правоохранительные органы предпринимают меры по поимке виновных".

При этом сумма ущерба от действий подрядчика ФСО компании "Климат проф" Бориса Мальцева выросла до полутора миллиардов рублей. Хищения осуществлялись на 17 строительных объектах Федеральной службы охраны и Минкультуры с 2007 года. Среди них Грановитая палата Кремля, резиденция "Бочаров Ручей", Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец конгрессов) в Стрельне, Московская консерватория имени П.И. Чайковского, театр "Современник" и другие.

Одним из фигурантов дела о хищении выделенных на строительство резиденции президента России денег стал глава ФГУП "АТЭКС" при ФСО России Андрей Каминов. Следствие считает, что именно Каминов был организатором преступной группы, а гендиректор компании "Стройфасад" Владислав Кюнер, экс-директор фирмы Сергей Литвинов и экс-глава компании "Стройкомплект" Дмитрий Торчинский стали участниками этой группы.

Дело о хищении при строительстве резиденции президента было выделено из дела в отношении петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя. Главный фигурант дела о контрабанде гендиректор холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко с марта 2016 года находится под контролем.

Кроме того, Генпрокуратура выявила хищения на 10 миллиардов рублей при строительстве космодрома Восточный. За четыре года в работе подрядчиков выявлено более 17 тысяч нарушений. Возбуждено около 140 уголовных дел.

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