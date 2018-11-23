Хаски возместит ущерб за испорченную машину

Дмитрий Кузнецов, известный как рэпер Хаски, готов принести извинения и возместить ущерб за порчу машины.

Рэпер был задержан 21 ноября в Краснодаре. Ему не удалось провести концерт в клубе, и тогда он решил выступить прямо на улице, забравшись на крышу чужого автомобиля. Как сообщает ТАСС, суд назначил Хаски 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток за отказ пройти освидетельствование на употребление наркотиков.

Разбирательство продолжается. С учетом предъявленных обвинений, из административного дело может перерасти в уголовное. По закону решение может быть принято в течение 10 дней после задержания.

По словам адвоката Алексея Аванесяна, его подзащитный, только когда его задержала полиция, узнал о том, что машина, на которой он пел песню, принадлежит не его фанату, а некой женщине.

"В эту же ночь мы сказали, что готовы принести извинения хозяйке машины и после соответствующей оценки полностью компенсировать нанесенный ущерб. Мы планируем это сделать, чтобы не было возбуждено уголовное дело по факту порчи имущества. Полиция сейчас проводит проверку. Мы ждем решения", — рассказал Аванесян телеканалу "Россия 24".

Между тем у музыканта было запланировано еще девять концертов, пять из них — до конца ноября.