Название не помогло: пироман в Екатеринбурге за ночь спалил 11 домов и 3 бани. Видео
В садовых товариществах Екатеринбурга давно орудует поджигатель. До минувшей ночи доставалось, преимущественно, жителям СТ "Хрустальный", в котором десять дней назад сгорели два дома, в феврале три (в ту ночь еще был пожар в двух постройках в КС "Солнечном"), год назад три дома.
В минувшую ночь на 23 ноября пироман поставил своеобразный рекорд, умудрившись спалить 11 домов и 3 бани в четырех садовых товариществах.
Вначале вспыхнули три дома в коллективном саду "Буровик" — постройки находились в нескольких десятках метров друг от друга и загорелись одновременно.
Пока пожарные тушили огонь в "Буровике", в двух километрах от них — в коллективных садах "Огнеупорщик Северный" и "Огнеупорщик Южный" — загорелись еще четыре дома и одна баня. Не смотря на название населенных пунктов, подожженные постройки спасти не удалось.
Затем, в километре от "Огнеупорщика Южного", загорелись еще четыре дома — на сей раз в садовом товариществе "Солнечный".
Для екатеринбургских пожарных минувшая снежная ночь выдалась по настоящему жаркой: в тушении огня в коллективных садах приняли участие почти половина сотни спасателей с использованием 13 единиц тяжелой техники.
Все возникшие пожары удалось локализовать, и огонь не перекинулся на соседние постройки. Дома, однако, спасти не удалось.
Орудующий пироман стал для местных жителей, пытающихся его поймать, настоящим кошмаром. Его следы находили уже не раз: известно, что он носит обувь 43 размера и перемещается на заднеприводных "Жигулях". Однако найти его до сих пор не удалось.
Ищут поджигателя и сотрудники правоохранительных органов, пока что безуспешно.
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