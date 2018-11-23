Формула-1. Ферстаппен стал лучшим на первой практике в Абу-Даби

На автодроме "Яс-Марина" стартовал заключительный, 21-й этап нынешнего сезона "Формулы-1" – Гран-при Абу-Даби. Состоялся первый пятничный заезд, победителем которого стал голландский пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен.

Следом за представителем Нидерландов финишировал его коллега по Red Bull Даниэль Риккардо. Третье время продемонстрировал финн Валттери Боттас из Mercedes. Его партнер по команде пятикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон стал четвертым.

Отметим, что в первых тестах не принимал участия российский пилот Williams Сергей Сироткин. Его место занял поляк Роберт Кубица, который накануне был представлен в качестве основного пилота команды на следующий сезон. В своем первом заезде он занял последнюю, 20-ю строчку.