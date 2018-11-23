Сгорел дом главы ФАР Сергея Канаева

В подмосковной Апрелевке сгорел дом, принадлежащий главе Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергею Канаеву. Владелец считает, что дом подожгли, передает "Интерфакс".

Канаев рассказал, что строительство дома закончилось лишь месяц назад, то, что осталось от постройки, восстановлению не подлежит. В доме на момент пожара никого не было, обошлось без пострадавших.

В доме было отключено электричество, других источников возможного возгорания, в том числе, газовых баллонов, там нет. Версия поджога подтверждается и результатами осмотра пожарного инспектора – выяснилось, что очаг возгорания находился на внешней стороне стены под коньком крыши, туда бросили горючее вещество.

Что касается "заказчиков", ими, по словам Канаева, может оказаться кто угодно – от недовольных разоблачениями чиновников-аферистов до недобросовестных продавцов АЗС, по которым ФАР проводит проверки.

Канаев подчеркнул, что организация доведет все начатые дела до конца.