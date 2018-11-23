Хоть с гармошкой бегайте: в Москве ответили на дикие призывы Киева

Противодесантные учения, проведенные Украиной на побережье Азовского моря, носят провокационный характер, направленный против России, заявил РИА Новости в пятницу депутат Госдумы РФ от Крыма Дмитрий Белик.

Как сообщили в пресс-центре объединенных сил Украины, в ходе учений украинские военные отработали условный обстрел кораблей противника на подходах к берегу и минирование побережья.

Белик считает, что украинские власти напрасно стараются спровоцировать Россию на военные действия. По его словам, "даже если они будут стрелять по мишеням в море или с гармошкой по берегу бегать, Россия не планирует высадку десанта на украинское побережье, ведь это не просто абсурд, это какая-то дикость: звать соседа на захват собственного морского побережья". Депутат уверен, что эти оборонные учения — для "красного словца".

Кроме того, депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что власти Украины нагнетают обстановку под диктовку Запада. Он отметил, что на его взгляд, нет никаких предпосылок, чтобы кто-то пытался захватить украинский берег. Депутат призвал Киев прекратить превращать Азовское море в яблоко раздора.

Шеремет напомнил, что Азовское море — внутреннее море России и Украины, в котором недопустима политика милитаризации и пиратства.

Ситуация обострилась весной 2018 года после того, как украинскими пограничниками было задержано в Азовском море судно "Норд" под флагом РФ.

Лишь спустя полгода экипаж смог вернуться на родину, а капитан все еще находится на Украине. Также в августе в порту Херсона задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории пока результата не имели.

В Москве действия Киева назвали "морским терроризмом", ответив усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Украинские пограничники заявили тогда, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов".

На это крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.

При этом в МИД Украины заявили, что при осмотре российские пограничники не нарушают протоколы.