Успех и страшная трагедия пришли в жизнь Натальи Бочкаревой одновременно

Судьба закружила ее, как в вихре, с 18 лет. В прямом смысле на спор Наталья Бочкарева поступила в театральный, начала учиться и работать в театре Олега Табакова и уже вскоре – снялась в своей первой киноленте "Китайский сервиз".

Но в это же время в ее жизни произошла страшная трагедия: Наталья потеряла мать, практически следом ушел из жизни отец, и начинающей актрисе пришлось взять на себя воспитание и содержание 13-летней сестры.

Тогда студентке Бочкаревой пришлось подрабатывать официанткой, чтобы прокормить сестру и себя. А вскоре произошла встреча с Николаем – мужчиной, который стал ее мужем. Произошло это при "классических" обстоятельствах: он защитил ее от двух "приставал".

Правда, позже выяснилось, что эти мужчины были водителем Николая и братом его бывшей жены.

Как Наталья опровергла диагноз врачей "бесплодие" и родила замечательных детей — Ивана и Марию? Почему развелась с мужем? После какого стресса скончалась мать Натальи, и что происходило с отцом после ее смерти, как оставшиеся сиротами девочки выживали в Москве, с кем на спор она поступила в театральный, когда поняла, что действительно хочет быть актрисой, и кто сейчас рядом с ней?

В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" – звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева.