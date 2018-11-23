Вскрывший банкомат мигрант похитил ячейку для сбора фальшивых купюр

Ячейка для сбора фальшивых банкнот стал добычей 21-летнего уроженца Средней Азии, голыми руками вскрывшего банкомат в одном из самарских отделений Сбербанка. Но и в ней для грабителя не нашлось ни одной купюры, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.

Порог финансовой организации не по погоде одетый подозреваемый перешагнул около семи часов утра. Помявшись у двери, молодой человек подступил к банкомату, закрыл рукой встроенную камеру наблюдения, а сам принялся "колдовать" над клавиатурой. В конце концов, устав подбирать код для доступа к внутренностям устройства, он силой вскрыл верхнюю часть, после чего вырвал целый блок и за шнур питания поволок его на улицу.

Грабитель, очевидно, не знал, что сейф в банкоматах располагается внизу, а он получил доступ к сервисной зоне, из которой и умыкнул ячейку для сбора фальшивых банкнот, причем пустую.

Подозреваемым в совершении преступления оказался 21-летний мигрант из Средней Азии, которого уже задерживали за "совершение имущественного преступления". Суда он будет дожидаться в следственном изоляторе.