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23 ноября 201814:41

МИД РФ: если не хотите говорить с Лавровым, то придется слушать Шойгу

Сергей Савостьянов/ТАСС

Министерство иностранных дел России надеется, что Соединенные Штаты будут избегать необдуманных, поспешных шагов, особенно в ситуации, когда речь идет о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Тем более, что Москва готова к любому развитию ситуации, и если кто-то не захочет общаться с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым, то ему придется послушать министра обороны Сергея Шойгу, заявил агентству РИА Новости представитель МИД Владимир Ермаков.

Напомним, ранее Соединенные Штаты объявили о желании выйти из договора о РСМД. Белый дом и Пентагон не раз обвиняли Россию в нарушении этого документа, хотя никаких доказательств так и не предъявили.

Москва, в свою очередь, готова обсуждать запрет на ракеты средней и меньше дальности. Так, на совещании в Сочи Владимир Путин заявил, что Россия открыта для диалога по ДРСМД, однако если США все-таки решат разорвать договор, то это не останется без ответа.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. Он запрещает разрабатывать, производить и испытывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования, чья дальность полета меньше 5,5 тысяч километров.

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