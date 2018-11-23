Названы победители ежегодного конкурса самых смешных фото животных

В США подвели итоги ежегодного фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards, который проводится среди авторов снимков наиболее забавных животных. В этом году награда досталась Мэри Макгоуэн из американского города Тампа, штат Флорида, которая запечатлела "удивленную белку".

Американка назвала свой снимок "Поймана с поличным".

В 2018 году в конкурсе участвовали 2 тысячи снимков, а в сентябре представители жюри выбрали 41 лучшую фотографию.

Работы остальных участников конкурса выглядели так:

Задача Comedy Wildlife Photography Awards — привлечь внимание общества к проблемам окружающей среды. Главный приз —поездка на неделю на сафари в Кению.