Американская система: ФСБ сообщила о пытках пациентов в центрах реабилитации

В Саратове обнаружены два реабилитационных центра, в которых пытали пациентов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ региона, центры называются "Начало" и "Решение". В них находились более 40 человек, в том числе несовершеннолетние. Всех их удерживали против воли.

Так называемая реабилитация осуществлялась по американской программе "12 шагов". Стоимость нахождения в центре составляла от 60 до 70 тысяч рублей в месяц. Продолжительность курса – полгода.

Алкоголиков и наркоманов не столько лечили, сколько издевались: их лишали пищи, медикаментов и сна. А за невыполнение требований пациентов ждало наказание, граничащее с пытками. Кроме того, им запрещали общаться с посторонними.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы двух и более лиц").