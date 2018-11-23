В Пекине впервые зафиксирована вспышка АЧС

Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) впервые зафиксирована в Пекине, передает "Интерфакс".

Как сообщают в пятницу местные СМИ со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны, случаи заражения вирусом зафиксированы на юго-западе китайской столицы на двух фермах в округе Фаншань.

С августа в Китае в нескольких провинциях уже было выявлено несколько десятков вспышек АЧС, но непосредственно в Пекине случаев заражений выявлено не было.

Как сообщили в Россельхознадзоре, на 20 ноября в Китае установлен 71 очаг этого опасного заболевания в 15 провинциях и трех крупных городах.

В ведомстве считают, что распространение АЧС представляет высокую угрозу заноса вируса в дальневосточные регионы РФ.