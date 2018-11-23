Екатерина Лагно проиграла финал чемпионата мира по шахматам

В Ханты-Мансийке завершился чемпионат мира по шахматам среди женщин. Россиянка Екатерина Лагно на тай-брейке уступила действующей чемпионке мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь. Противостояние между соперницами завершилось со счетом 5:3 в пользу китаянки.

По итогам четырех классических партий финала соперницы сыграли вничью – 2:2, после чего определить победителя предстояло на тай-брейке. Первые две партии с укороченным контролем времени вновь завершились ничейным исходом, однако заключительные две партии остались за Вэньцзюнь.

Таким образом, китаянка смогла защитить титул чемпионки мира, который завоевала в мае 2018 года.