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Мозг человека и животных 1 час назад
Известный нейробиолог открыл новый участок мозга, возможно, уникальный для людей
Знаменитый картограф мозга профессор Джордж Паксинос (George Paxinos) и его команда из Австралийского исследовательского центра нейронаук открыли неизвестную ранее область человеческого мозга. Она получила название "эндорестиформное ядро" (Endorestiform Nucleus).
Паксинос выдвинул предположение о существовании этого участка ещё 30 лет назад, однако доказал свою гипотезу лишь сейчас, благодаря современным методам визуализации. Комментируя это открытие, профессор сравнил его с поиском и обнаружением новой звезды.
В ходе работы исследователи применили технологию окрашивания тканей головного мозга. Она была разработана самим Паксиносом для улучшения чёткости изображений.
Суть заключается в том, что окрашивающие соединения нацеливаются на биологически активные химические вещества, продуцируемые клетками, к примеру, нейромедиаторы. Такой подход позволяет идентифицировать группы нейронов по их функциям, а не просто рассматривать их.
В данном случае эндорестиформное ядро было чётко видно благодаря окрашиванию ферментом под названием ацетилхолинэстераза. Окружающие его области не были окрашены, что сделало картину более ясной, говорит профессор Паксинос.
Согласно данным его команды, эндорестиформное ядро располагается в нижней мозжечковой ножке. Эта область объединяет сенсорную и моторную информацию, контролируя нашу осанку, равновесие и мелкую моторику.
"Нижняя мозжечковая ножка похожа на реку, несущую информацию из спинного мозга и ствола мозга в мозжечок. Эндорестиформное ядро – это группа нейронов, сравнимая с островом в этой реке. Я могу только догадываться о его функции, но, учитывая часть мозга, где оно было обнаружено, оно может быть вовлечено в контроль мелкой моторики ", — отметил Паксинос в интервью порталу ScienceAlert.
Как ожидается, дальнейшее изучение этого участка мозга поможет создать новые стратегии лечения и препараты от множества заболеваний и нарушений, включая болезнь Паркинсона и боковой амиотрофический склероз (болезнь моторных нейронов).
Правда, чтобы уточнить функции эндорестиформного ядра, вероятно, потребуется усовершенствовать возможности существующих методик сканирования, в частности, магнитно-резонансной томографии. Больше данных можно будет получить, сравнивая состояние пациентов с соответствующими анатомическими нарушениями и без них.
"Этот участок интригует, потому что он, кажется, отсутствует у обезьян-резусов (модельные объекты для медицинских и нейробиологических исследований – прим.ред.) и других животных, которых мы изучали. Это может быть тем, что делает людей уникальными, кроме большего размера нашего мозга", — рассказывает Джордж Паксинос.
В ближайшее время специалисты намерены подробнее изучить мозг шимпанзе, чтобы узнать, имеют ли гоминиды эндорестиформное ядро. Профессор Паксинос, к слову, в этом сомневается.
"Я не могу представить, что шимпанзе играют на гитаре так же ловко, как и мы, даже если они любят заниматься музыкой", — пошутил учёный.
Стоит отметить, что современные нейробиологи, изучающие неврологические и психиатрические заболевания, часто используют карты мозга, составленные профессором Паксиносом. В них максимально точно показаны и описаны все структуры головного мозга, поэтому ими также часто руководствуются нейрохирурги.
Кроме того, Джордж Паксинос является автором более 50 книг, ставших "нейробиологическими бестселлерами". Открытие неизвестного ранее участка мозга он подробно описал в книге под названием "Человеческий мозговой ствол: цитоархитектоника, хемоархитектоника, миелоархитектоника" (Human Brainstem: Cytoarchitecture, Chemoarchitecture, Myeloarchitecture).
Напомним, что ранее нейробиологи открыли новые функции гиппокампа, а также новый тип нейронов. Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как человеческий мозг развил высокие интеллектуальные способности.
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