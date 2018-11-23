Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет в этом году 20 декабря. Пресс-служба Кремля уже объявила аккредитацию на это мероприятие и предлагает заинтересованным СМИ подать заявки до 7 декабря.

По данным ТАСС, место проведения пресс-конференции пока не раскрывается.

Большие ежегодные пресс-конференции Владимира Путина традиционно привлекают повышенное внимание общественности и СМИ. Формат подразумевает, что глава государства в течение нескольких часов в прямом эфире отвечает на наиболее актуальные вопросы.

20 декабря состоится уже 14-я пресс-конференция Путина на посту президента РФ. В прошлом году она собрала рекордное число представителей российских и иностранных СМИ — более 1600 – и длилась 3 часа 42 минуты. Мероприятие транслируют все федеральные каналы и сайт Вести.Ru.