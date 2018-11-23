Поджоги редакций СМИ в Питере: арестован четвертый обвиняемый

Приморский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить в СИЗО Аркадия Орлова — четвертого фигуранта дела о поджоге офиса "Федерального агентства новостей" в октябре этого года, передает ТАСС.

В сообщении пресс-службы судов отмечается, что у следователей есть данные о причастности Орлова к попытке поджога петербургской редакции телеканала НТВ.

Как сообщалось ранее, в октябре злоумышленники устроили поджог офиса "Федерального агентства новостей" в петербургском бизнес-центре. Они разбили окно в офисе, вылили в помещение горючую жидкость и подожгли, но возгорание удалось вовремя потушить, никто не пострадал.

В ноябре снова была предпринята попытка поджечь офис НТВ в Петербурге, кинув в здание коктейль Молотова, но бутылка с зажигательной смесью отскочила от стены и попала в припаркованную машину. Машина была уничтожена огнем.