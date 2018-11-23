Социальная справедливость для россиян - это не колбаса и холодильник

"Представление о том, что горизонт мышления нашего общества зациклился на колбасе и холодильнике, в корне неверно", — заявил в эфире программы "60 минут" руководитель Отдела мониторинговых исследований ВЦИОМ Олег Чернозуб. Так он прокомментировал последний опрос ВЦИОМ.

"Во главе угла стоит запрос на равенство возможностей. Это абсолютно либеральная парадигма", — подчеркнул социолог.

Чтобы общество стало более справедливым, 14% опрошенных заявили, что государству в первую очередь необходимо бороться с коррупцией. 11% считают, что должно быть равенство всех перед законом. Повышение зарплат и пенсий только на третьем месте.

"Несмотря на то, что определенные материальные трудности существуют и люди их чувствуют, они не требует от государства во что бы то ни стало обеспечить материальные условия существования, а требуют, чтобы имеющий способности ребенок мог поступить в вуз. Чтобы малый предприниматель мог выиграть тендер", — сказал социолог.

По его словам, это связано с тем, что уровень кричащей болезненной необеспеченности в материальном плане в России пройден. Относительно сытое население, как и в других странах, начинает предъявлять требования не в пределах материального обеспечения.

Как свидетельствует опрос ВЦИОМ, прошедший 5 ноября, каждый третий россиянин считает, что политика властей препятствует укреплению социальной справедливости в обществе. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних респондентов. При этом 54% россиян считают, что уровень социальной справедливости не изменился за последний год. О положительных изменениях высказались 16% россиян, а 28% опрошенных считают, что российское общество за последний год стало менее социально справедливым.