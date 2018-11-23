Мокрый снег превратился в наледь: что грозит тем, кто не успел переобуть машину
Сотрудники госавтоинспекции уже начали останавливать водителей: они проверяют, кто не успел сменить летнюю резину на зимнюю. От этого напрямую зависит безопасность на дорогах. Почему тянуть больше нельзя, что грозит нарушителям, и какие шины лучше выбрать для московской зимы?
На столичных дорогах сразу видно тех, кто переобулся, и тех, кто решил подождать. Одни едут уверенно, других заносит на каждом повороте. К традиционному в начале зимы "дню жестянщика" Виктор решил подготовиться заранее.
- Прогнозы неутешительные, уже на следующей неделе обещают не просто снег, а еще оледенение, поэтому решил — пора. Времени оттягивать больше нет.
Пока вся Москва меняет миллионы колес, автосервисы зарабатывают полугодовую прибыль. Работают в несколько смен.
"Люди сначала смотрят в окно на погоду, потому уже думают — менять или не менять. Но ждут до последнего, как правило", — рассказывает автослесарь Константин Шумский.
Синоптики предупреждают: день "Х" наступил.
"Ночные температуры в Москве и области — от минус двух до минус семи градусов, дневные — от ноля до минус пяти. Снег будет падать, чуть-чуть подтаивать при этих температурах, близких к нулевой отметке, и затем подмерзать при отрицательных значениях", — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Такие колебание температуры самые опасные — дороги превращаются в каток. Тянуть резину дальше уже опасно: при температуре, близкой к нулю, эластичность летних шин теряется, а сцепление с дорогой становится в разы меньше. Поэтому в Центре организации дорожного движения призывают водителей поменять покрышки как можно скорее и не рисковать.
- Товарищ водитель, какую резину используете?
Этого вопроса теперь боятся многие водители: по новым правилам, с 11 ноября ездить можно только на зимней резине. Правда инспекторы успокаивают: штраф за нарушение не предусмотрен.
"Человек выбирает сам, когда ему перейти на ту или иную резину. Но Госавтоинспекция ознакамливает, рекомендует. Аварийность на дорогах связана, конечно, с переходом с летней резины на зимнюю резину. Происходит наибольший пик ДТП", — говорит инспектор ДПС Александр Рагушин.
Только с начала этой недели в Москве — сотни мелких аварий. Виновники — водители на летней резине.
"В зимних условиях, не имея специальных добавок, она, грубо говоря, дубеет, и ведет себя как полупластмасса на дороге. Поэтому она скользит и на чистом асфальте", — объясняет доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта и автосервиса МАДИ Вадим Янчевский.
Какие шины брать — фрикционные, в народе "липучки", или шипованные — каждый водитель решает сам. У первых — тысячи протекторов. При движении они деформируются и, как коготки, цепляются за асфальт. А вот шипы в городских условиях надежны не всегда.
"Самое лучшее проявление свойств шипов — когда автомобиль движется на уплотненном снеге, покрытом тонким слоем льда. Он тогда шипом пробивает эту кромку, корку льда, цепляется и улучшает сцепные характеристики", — говорит Вадим Янчевский.
Причем в этом году специальный знак "Шипы" устанавливать не обязательно — эксперты пришли к выводу, что он путает водителей. А вот для тех, кто тянет со сменой резины, предлагают увеличивать стоимость страховки.
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