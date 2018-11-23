Вячеслав Быков: быть может, придет время вернуться в КХЛ

Известный российский хоккейный тренер Вячеслав Быков, работавший со сборной страны, а аткже выигравший Кубок Гагарина в КХЛ с "Салаватом Юлаевым" и СКА, перед выставочными матчами отечественной Лиги в Швейцарии поделился с журналистами своими планами на будущее.

На вопрос "можете ли Вы вернуться в КХЛ?", Быков ответил по-французски: "Ne jamais dire jamais — Никогда не говори "никогда". "Я еще могу поработать в КХЛ, — цитирует известного наставника официальный сайт Лиги. – При этом я сейчас с удовольствием выхожу на лед с детьми. Мы с Игорем Захаркиным общаемся с тренерами в академии "Ак Барса", передаем нюансы игрокам на льду".

Быков напомнил, что он работал со сборной Польши; "Неважно, в каком ты клубе. Важно то, что можешь передать. Когда ты видишь, что твой ребенок или команда прогрессируют, у них горят глаза, это такое удовольствие! Ты развиваешь людей, помогаешь им поверить в себя. Я никогда не кичился тем, что работал в сборной, и ниже теперь не пойду".

"Пока не готов, хотя весной меня активно звали в "Авангард", и это было отличное предложение. Вообще у нас хватает хороших тренеров-специалистов. Ну, а я пока там, где нужен на данный момент. В целом, если ты хочешь делать работу правильно и профессионально, то должен отдать этому 100 процентов времени. Я хочу работать, а не улетать куда-то мыслями. Надеюсь, время еще придет", – сказал Быков.