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23 ноября 201816:15

Введение налога для самозанятых одобрено Совфедом

фото: Михаил Свешников

Совет Федерации РФ одобрил закон о пилотном введении режима налогообложения самозанятых граждан.

Как передает РИА Новости, председатель экспертного совета по туризму при социальном комитете верхней палаты отечественного парламента, заместитель руководителя комитета Совфеда Игорь Фомин заявил, что налогом на профессиональный доход, который в экспериментальном режиме начнет действовать с 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане, смогут воспользоваться граждане, которые сдают жилье туристам.

Сенатор рассказал, что такие люди с нового года могут оплачивать 4% от дохода, полученного от физических лиц, и 6% от арендаторов — юридических лиц. Он подчеркнул, что данный налоговый режим не касается тех россиян, чем ежегодный доход превышает 2 миллиона 400 тысяч рублей.

Те индивидуальные предприниматели, которые перейдут на новый налог, не будут платить НДФЛ в 13%.

По мнению комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, принятие данного закона выведет из экономической тени самозанятых граждан, поможет легализации их деятельности и упорядочит своевременную уплату ими налогов в бюджет.

Федеральная налоговая служба РФ не будет штрафовать самозанятых за неуплату налога в 2019 году

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