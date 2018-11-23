Киев снял арест с акций и имущества "дочки" Сбербанка

Киевский апелляционный суд снял арест с акций и имущества Сбербанка (Киев). Постановлением от 20 ноября суд также отменил постановление частного исполнителя о запрете отчуждать любым способом все движимое и недвижимое имущество банка, проводить ликвидацию или реорганизацию юридического лица.

Как уточняет "Интерфакс", взыскателями в этих исполнительных производствах выступили компания по управлению активами "Финансовый вектор", "Приватленд", компания по управлению активами "Финансовый капитал".

Арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка по иску ПриватБанка (все — Киев) Киевский апелляционный суд наложил в сентябре 2018 года.