170 км/ч: Lexus влетел в БТР под Иркутском. Видео

Торопившийся водитель прорвал армейское оцепление на дороге под Иркутском и на скорости 170 километров в час врезался в БТР. В результате аварии 31-летний владелец Lexus GS300 скончался на месте. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

ДТП произошло поздним вечером 22 ноября на Качугском тракте близ деревни Жердовки. Мужчина, как отмечают очевидцы, решил не стоять в пробке из-за перекрытой военной автоинспекцией дороги, а пошел на прорыв.

"Водитель прорвал отцепление и чуть не задавил контрактника, который два раза объяснял ему, что проезд закрыт и что надо подождать, когда пройдет колонна. В головном БТР сразу предложили оттеснить его мягко на обочину, не первый раз так делалось, но поступил приказ колонне принять вправо и пропустить", — описал произошедшее Алексей Иванов.

Lexus рванул с места, но, набрав скорость в 170 км/ч, врезался в замыкавший колонну бронетранспортер. Удар был такой силы, что у боевой машины оторвало колесо, а саму ее развернуло на трассе. Смятая легковушка отлетела на обочину и вспыхнула. Спасти зажатого в салоне мужчину не удалось — от полученных травм он скончался на месте.

"Этот БТР спас другие жизни, ведь на его месте могли оказаться другие авто, которые спокойно ждали с другой стороны, когда пройдёт колонна", — резюмировал Иванов.