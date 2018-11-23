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Открытие и изучение ископаемых останков древних животных 15 минут назад
Помесь носорога и черепахи: найдены останки древнего гигантского дицинодонта
Палеонтологи обнаружили в Польше окаменелые останки древнего животного, принадлежавшего к дицинодонтам. Специалисты назвали существо Lisowicia bojani в честь деревни Лисовица, где были найдены останки, и анатома 18-го века Людвига Генриха Боянуса (Ludwig Heinrich Bojanus).
Как отмечают учёные, первые окаменелости L. bojani были найдены в 2005 году в ста километрах к северо-западу от Кракова, на юге Польши. Во время первого визита учёные обнаружили окаменелости в течение первых 15 минут работ. За последующие 11 лет палеонтологи раскопали более 1000 костей.
Недавно же специалисты описали результаты анализа останков существа, ранее неизвестного науке.
Оказалось, что размер L. bojani был сопоставим с размерами африканского слона (см. иллюстрацию ниже). А по внешнему виду они больше напоминали носорога с клювом, как у черепах, и двумя бивнями. Такие особи вырастали до пяти метров в длину и трёх метров в высоту.
Животное обитало на территории современной Польши в триасовом периоде, 200-250 миллионов лет назад.
Размеры дицинодонта немало удивили учёных. Оказалось, что динозавры были не единственными гигантами, бродившими по земле в триасовом периоде.
Поясним, что примерно 300-250 миллионов лет назад крупнейшими травоядными на планете были зверообразные существа под названием синапсиды. В эту группу входят как дицинодонты, так и цинодонты, предки млекопитающих. Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже рассказывали об этих удивительных животных.
Их правление закончилось в ходе массового пермского вымирания. После синапсидов на нашей планете царствовали динозавры.
Как полагали исследователи, во время позднего триаса (примерно с 240-201 миллион лет назад) ранние млекопитающие и их родственники "отступили в тень" (не только в переносном, но и в прямом смысле).
В то же время динозавры "подняли головы" и выросли до огромных размеров, объясняет палеонтолог из Эдинбургского университета Стивен Брюсатт (Stephen Brusatte). (Ранее под его руководством в Китае был найден крупнейший крылатый динозавр).
Палеонтологи говорят, что удивительная находка позволяет по-новому взглянуть на рассвет эры динозавров, поскольку считалось, что ужасные ящеры были единственными животными, которые эволюционировали в гигантов во времена триаса.
Теперь же выясняется, что примерно 208 миллионов лет назад, то есть ближе к концу триаса, по крайней мере один синапсид L. bojani, также достиг огромных размеров.
"Мы нашли кости нескольких особей", — говорит Гжегож Недзвецкий (Grzegorz Niedźwiedzki) из Уппсальского университета, Швеция.
Как уже отмечалось выше, существо L. bojani относится к дицинодонтам. Примечательно, что название дицинодонты фактически означает "два собачьих зуба" – отсылка к характерным бивням на верхней челюсти животных.
Если не брать во внимание бивни, дицинодонтов можно считать беззубыми существами. При этом, как уже упоминалось, они имели клюв, как у современных черепах.
Дицинодонты "являются первой группой позвоночных, которые смогли успешно питаться растениями", говорит палеонтолог Томаш Сулей (Tomasz Sulej) из Института палеобиологии при Польской академии наук.
Специалисты не сразу поняли, что найденные кости принадлежали дицинодонтам, отчасти потому, что окаменелые останки были очень крупными, поясняет Сулей.
Сначала учёные думали, что перед ними зауропод, который был самым крупным известным травоядным того временного периода, он достигал в длину 11 метров. Но фрагменты черепа и конечностей утвердили учёных во мнении, что перед ними останки дицинодонта.
Примечательно, что кости Lisowicia были найдены рядом с останками гигантских земноводных, динозавров и других животных. В связи с этим у палеонтологов не остаётся никаких сомнений в том, что огромные рептилии жили рядом с динозаврами.
Специалисты также обнаружили следы и окаменелые фекалии Lisowicia, подтверждающие, что это существо было травоядным.
По мнению учёных, размер этих существ, вероятно, помогал защищаться от крупных хищников. Несмотря на то, что гигантизм, возможно, помог представителям рода Lisowicia некоторое время конкурировать с динозаврами, они стали одними из последних синапсидов Земли.
Также род Lisowicia представляет, вероятно, один из последних видов дицинодонтов планеты, добавляет Недзвецкий.
Результаты работы представлены в издании Science.
Добавим, что ранее палеонтологи обнаружили древнейшего предка всех ящериц и змей, а также рептилию с исключительной силой укуса.
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