Изменены условия поставки продукции евросвиноводства в Россию

Россельхознадзор изменил поставки свиноводства из Евросоюза, передает "Интерфакс". Служба учла принятую в ЕС регионализацию по африканской чуме свиней.

Теперь разрешены поставки живых свиней и продукции свиноводства из благополучных по африканской чуме свиней стран-членов ЕС.

С территорий, которые находятся в зоне риска, с 21 ноября допускаются поставки готовой продукции из свинины, если она была подвергнута обработке, гарантирующей разрушение вируса, передает "Интерфакс".

Но, тем не менее, поставки европейской свинины в Россию невозможны из-за продовольственного эмбарго, которое РФ ввела с августа 2014 года.