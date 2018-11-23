Путин хочет улучшить жизнь россиян в реальности, а не на бумажке

Россияне должны видеть конкретные результаты работы властей по выполнению национальных проектов, считает президент Владимир Путин.

На заседании Госсовета, посвященного выполнению майского указа президента, глава государства напомнил о задачах, которые были поставлены: добиться прорыва в здравоохранении, образовании и вопросах инфраструктуры.

"Именно для того, чтобы ситуация в стране менялась к лучшему, чтобы люди стали жить лучше", — подчеркнул Путин, передает РИА Новости.

По его словам, нужно "не формулировки красивые писать на бумажке", а нужно сделать так, чтобы все эти изменения дошли до каждого человека, чтобы люди это почувствовали, в том числе, и на уровне заработной платы, и на пенсиях.

Показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных, отметил президент.

"Вот сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра — вот это важно", — подытожил Владимир Путин.