В Петербурге 73-летняя пенсионерка увела мужа у дочери и ждет ребенка

В "Прямом эфире" бурно обсуждали историю 73-летней Галины и 51-летнего Вячеслава Жуковских из Петербурга. Еще четыре года назад он был ее зятем, а теперь пара ждет ребенка.

Елена – дочь Галины – считает, что мать надо сдать "в дурдом". Такого же мнения придерживаются и некоторые другие родственники этой семьи.

Галина же говорит, что мужа у дочери не уводила – они сошлись уже после того, как Елена и Вячеслав развелись.

Тогда Елена выставила его из квартиры, кроме того, у нее появился другой мужчина. Галина же Вячеслава пожалела, а потом разглядела в нем творческую глубину: мужчина замечательно поет, сочиняет стихи и играет на разных инструментах.

Пара уверяет: они счастливы вместе, а суррогатная мать находится уже на четвертом месяце беременности. Однако дочь Галины продолжает настаивать на неадекватности матери.

Проблема не только в том, что бывший муж станет отцом брату или сестре Елены, но и в том, что это будет еще один наследник — претендент на квартиру.

Кроме того, услуги суррогатной матери стоят миллион рублей. Поскольку таких денег у Галины с Вячеславом нет, то семья и вовсе может лишиться квартиры.

Действительно ли дочь ставит в церкви свечки за упокой души своей матери? Откуда у 73-летней Галины взялись жизнеспособные яйцеклетки? Можно ли доверять ей воспитание ребенка? И что говорят о Галине ее внучка и суррогатная мать будущего ребенка необычной пары?

Обсуждение этой необычной истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".