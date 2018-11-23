В США основатель медицинской компании подарил сотрудникам 20 миллионов долларов

Основатель американской медицинской компании Bayada Home Health Care, бизнесмен Марк Баяда, раздарил подчиненным 20 миллионов долларов. Премии разного размера получили сотрудники фирмы из 22 штатов, сообщает Courier-Post.

Новые сотрудники компании получили по 50 долларов, а наиболее заслуженные – премии в размере нескольких десятков тысяч долларов.

Денежные премии стали частью плана бизнесмена превратить компанию в некоммерческую организацию с начала 2019 года.

В этом случае, фирму нельзя будет продать.

"Новый статус нашей компании поможет сохранить ее курс и ценности на долгие годы", — заявил предприниматель.

В Bayada Home Health Care, которая работает с 1975 года, трудятся более 22 тысяч человек. Главная задача компания – обеспечивать людей необходимой помощью на дому.