Оторвавшееся колесо спровоцировало огненное ДТП в Воронежской области

Фура с полуприцепом полностью сгорели после столкновения с легковушкой на трассе в Воронежской области. Виновником огненного ДТП, напомнившего кадры из фильма "Пункт назначения", стало… отлетевшее от попутного большегруза колесо.

Авария произошла около полудня в минувший четверг, 22 ноября, на трассе М4 "Дон", на границе Верхнемамонского и Павловского районов. На кадрах видно, что оторвавшееся на ходу у фуры Scania заднее колесо отлетело на встречную полосу и зацепило Ford Focus. Водитель легковушки не совладал с управление, выехал на "встречку" и лоб в лоб столкнулся с большегрузом Freightliner.

От удара Ford развернуло на дороге, а фура налетела на отбойник, пропорола бензобак и моментально вспыхнула. К моменту приезда пожарных от автомобиля ничего не осталось, но ее водитель не пострадал, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Помощь медиков потребовалась 47-летнему владельцу легковушки — его госпитализировали с многочисленными травмами.