Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
23 ноября 201816:54

Оторвавшееся колесо спровоцировало огненное ДТП в Воронежской области

YouTube/IV K

Фура с полуприцепом полностью сгорели после столкновения с легковушкой на трассе в Воронежской области. Виновником огненного ДТП, напомнившего кадры из фильма "Пункт назначения", стало… отлетевшее от попутного большегруза колесо.

 

Авария произошла около полудня в минувший четверг, 22 ноября, на трассе М4 "Дон", на границе Верхнемамонского и Павловского районов. На кадрах видно, что оторвавшееся на ходу у фуры Scania заднее колесо отлетело на встречную полосу и зацепило Ford Focus. Водитель легковушки не совладал с управление, выехал на "встречку" и лоб в лоб столкнулся с большегрузом Freightliner.

От удара Ford развернуло на дороге, а фура налетела на отбойник, пропорола бензобак и моментально вспыхнула. К моменту приезда пожарных от автомобиля ничего не осталось, но ее водитель не пострадал, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Помощь медиков потребовалась 47-летнему владельцу легковушки — его госпитализировали с многочисленными травмами.

Сейчас

17:25

Цена Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

17:16

Ситуация с мигрантами на границе Мексики и США привела к гуманитарному кризису

15:55

Киев снял арест с акций и имущества "дочки" Сбербанка

15:13

Смертник взорвался в мечети в Хосте

15:11

Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря

14:58

В Пекине впервые зафиксирована вспышка АЧС

14:28

Самолет экспериментальной авиации выкатился за пределы ВПП в Нарьян-Маре

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Вылет из Москвы: президентская делегация скрутила мужчину, пытавшегося выпрыгнуть из самолета

Вылет из Москвы: президентская делегация скрутила мужчину, пытавшегося выпрыгнуть из самолета

11 минут назад
Путин хочет улучшить жизнь россиян в реальности, а не на бумажке

Путин хочет улучшить жизнь россиян в реальности, а не на бумажке

29 минут назад
170 км/ч: Lexus влетел в БТР под Иркутском. Видео

170 км/ч: Lexus влетел в БТР под Иркутском. Видео

1 час назад
Хищения на стройке дачи Путина: комментарий Пескова

Хищения на стройке дачи Путина: комментарий Пескова

3 часа назад
"Они 10 лет могут искать работу под себя": депутат объяснил, почему стоит идти в маляры

"Они 10 лет могут искать работу под себя": депутат объяснил, почему стоит идти в маляры

1 час назад
Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря

Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря

1 час назад
Верховный суд разрешил изъять единственное жилье у должника-банкрота

Верховный суд разрешил изъять единственное жилье у должника-банкрота

5 часов назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

21.11.2018 09:32
Песков ответил на вопрос о военных вертолетах над Кремлем

Песков ответил на вопрос о военных вертолетах над Кремлем

3 часа назад
Изнасилование дознавателя полицейскими: Следком отреагировал на записи с камер

Изнасилование дознавателя полицейскими: Следком отреагировал на записи с камер

4 часа назад
Лавров: внятной реакции от ЕС на угрозы взорвать Керченский мост нет

Лавров: внятной реакции от ЕС на угрозы взорвать Керченский мост нет

11 минут назад
Россия объявила в международный розыск девять боевиков, причастных к гибели россиян

Россия объявила в международный розыск девять боевиков, причастных к гибели россиян

6 часов назад
Дата-центр ТРАСТИНФО: 10 лет лидерства на рынке ЦОД России

Дата-центр ТРАСТИНФО: 10 лет лидерства на рынке ЦОД России

22 минуты назад
Конкурс "Ты — КиберкOMENтатор" продолжается. Голосуй за лучших

Конкурс "Ты — КиберкOMENтатор" продолжается. Голосуй за лучших

4 часа назад
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
Кто есть кто в сериале "Доктор Рихтер"

Кто есть кто в сериале "Доктор Рихтер"

19.11.2018 15:30
"День Терезы": "Театриум на Серпуховке" отмечает 25-летний юбилей

"День Терезы": "Театриум на Серпуховке" отмечает 25-летний юбилей

19.11.2018 11:28
Верховная рада приняла бюджет с огромным дефицитом под стойкий запах перегара

Верховная рада приняла бюджет с огромным дефицитом под стойкий запах перегара

13 минут назад
"Тупорылые!": в Москве девушка за рулем протаранила внедорожник. Видео

"Тупорылые!": в Москве девушка за рулем протаранила внедорожник. Видео

31 минута назад
Тяжелый боевой дрон "Охотник" разогнался до 200 километров в час

Тяжелый боевой дрон "Охотник" разогнался до 200 километров в час

32 минуты назад
Оторвавшееся колесо спровоцировало огненное ДТП в Воронежской области

Оторвавшееся колесо спровоцировало огненное ДТП в Воронежской области

35 минут назад
Магомедовых оставили в СИЗО

Магомедовых оставили в СИЗО

39 минут назад
Мария Шарапова: по завершении карьеры тебе всегда найдется замена

Мария Шарапова: по завершении карьеры тебе всегда найдется замена

50 минут назад
Медведев просветил Савельева насчет качества порошка

Медведев просветил Савельева насчет качества порошка

56 минут назад
Изменены условия поставки продукции евросвиноводства в Россию

Изменены условия поставки продукции евросвиноводства в Россию

1 час назад
Оштрафован чиновник, обозвавший мужчину на церемонии открытия фонаря

Оштрафован чиновник, обозвавший мужчину на церемонии открытия фонаря

1 час назад
Киев снял арест с акций и имущества "дочки" Сбербанка

Киев снял арест с акций и имущества "дочки" Сбербанка

1 час назад
Введение налога для самозанятых одобрено Совфедом

Введение налога для самозанятых одобрено Совфедом

1 час назад
Чавушоглу углядел желание Трампа закрыть глаза на расчленение Хашогги

Чавушоглу углядел желание Трампа закрыть глаза на расчленение Хашогги

1 час назад
Социальная справедливость для россиян - это не колбаса и холодильник

Социальная справедливость для россиян - это не колбаса и холодильник

1 час назад
Известный нейробиолог открыл новый участок мозга, возможно, уникальный для людей

Известный нейробиолог открыл новый участок мозга, возможно, уникальный для людей

1 час назад
Джакузи и золотые унитазы: какие дома можно снять в России на Новый год

Джакузи и золотые унитазы: какие дома можно снять в России на Новый год

1 час назад
Фильм-приключение: "Т-34" расскажет о любви, победившей жестокость

Фильм-приключение: "Т-34" расскажет о любви, победившей жестокость

2 часа назад
Американская система: ФСБ сообщила о пытках пациентов в центрах реабилитации

Американская система: ФСБ сообщила о пытках пациентов в центрах реабилитации

2 часа назад
Место под солнцем: как пожить в Барселоне и остаться довольным

Место под солнцем: как пожить в Барселоне и остаться довольным

2 часа назад
Успех и страшная трагедия пришли в жизнь Натальи Бочкаревой одновременно

Успех и страшная трагедия пришли в жизнь Натальи Бочкаревой одновременно

2 часа назад
МИД РФ: если не хотите говорить с Лавровым, то придется слушать Шойгу

МИД РФ: если не хотите говорить с Лавровым, то придется слушать Шойгу

2 часа назад
Самолет экспериментальной авиации выкатился за пределы ВПП в Нарьян-Маре

Самолет экспериментальной авиации выкатился за пределы ВПП в Нарьян-Маре

2 часа назад
Тимошенко пообещала снизить цены на газ в два раза

Тимошенко пообещала снизить цены на газ в два раза

2 часа назад
Сгорел дом главы ФАР Сергея Канаева

Сгорел дом главы ФАР Сергея Канаева

3 часа назад
Японский сторожевик утопил ящик снарядов

Японский сторожевик утопил ящик снарядов

3 часа назад
Россию беспокоит применение боевых отравляющих веществ в Европе

Россию беспокоит применение боевых отравляющих веществ в Европе

3 часа назад
Хаски возместит ущерб за испорченную машину

Хаски возместит ущерб за испорченную машину

3 часа назад
В Доме профсоюзов, где сгорели люди, открылся "Жареный цыпленок из Кентукки"

В Доме профсоюзов, где сгорели люди, открылся "Жареный цыпленок из Кентукки"

3 часа назад
В выходные погода вернется к климатической норме

В выходные погода вернется к климатической норме

3 часа назад
Депутат-экспериментатор потерял почти 7,5 килограмма и собрался к врачу

Депутат-экспериментатор потерял почти 7,5 килограмма и собрался к врачу

4 часа назад
Браудер призвал исключить Россию из Интерпола

Браудер призвал исключить Россию из Интерпола

4 часа назад
Новый Range Rover Evoque: прозрачный капот, ИИ, зеркало-экран и брод в 0,6 м

Новый Range Rover Evoque: прозрачный капот, ИИ, зеркало-экран и брод в 0,6 м

17 часов назад
Ямал: не нефтью единой

Ямал: не нефтью единой

3 часа назад
История, покорившая миллионы сердец: Disney показал первый трейлер нового "Короля Льва"

История, покорившая миллионы сердец: Disney показал первый трейлер нового "Короля Льва"

6 часов назад
Создан прототип компьютера HAL из "Космической одиссеи" Стенли Кубрика

Создан прототип компьютера HAL из "Космической одиссеи" Стенли Кубрика

6 часов назад
Вести.net: "Короля Youtube" вот-вот низложат конкуренты

Вести.net: "Короля Youtube" вот-вот низложат конкуренты

8 часов назад
Эдвин Мартон покажет в Москве шоу "Stradivarius"

Эдвин Мартон покажет в Москве шоу "Stradivarius"

20.11.2018 21:28
"Зарядье" представляет "Войну и мир" Джойс ДиДонато

"Зарядье" представляет "Войну и мир" Джойс ДиДонато

20.11.2018 17:24