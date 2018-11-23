Лавров: внятной реакции от ЕС на угрозы взорвать Керченский мост нет

Внятной реакции от Европы на угрозы со стороны Украины взорвать Керченский мост Москва не услышала, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что после этих угроз российские власти были вынуждены усилиться присутствие пограничников и военных.

Что же касается ситуации вокруг Азовского моря, она, подчеркнул Лавров, используется для усиления давления на Россию. Правовое содержание этой ситуации определяется договором от 2003 года. Там указано, что Азовское море – внутренние воды России и Украины, и каждая сторона имеет право проводить там инспекции.

Министр также указал, что ни единой жалобы от капитанов судов, которые подвергались проверке, не было, передает "Интерфакс".

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года, когда украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом. Экипаж вернулся домой только через полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе было задержано судно "Механик Погодин", ему до сих пор не дают разрешения на выход из акватории. После этого Москва усилила проверки в Азовском море, в Киеве же это назвали "жесткой политикой задержания и осмотра судов".