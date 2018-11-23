В Китае начали производить наушники с функцией синхронного перевода

Представители китайского стартапа TimeKettle создали наушники WT2 с функцией синхронного перевода. В тестовой версии устройства перевод реплики собеседника начинается спустя несколько секунд после того, как он закончит ее произносить. Пока это нравится не всем, сообщает Tech Crunch.

Стоимость гаджета составляет 199 долларов, он поддерживает 21 язык, среди которых русский, английский, немецкий и китайский. Заказавшие наушники сейчас, получат их в январе 2019 года.

Некоторое "торможение" наушников относят как к плюсам, так и к минусам. С одной стороны, эта особенность устройства помогает учить язык, с другой – затрудняет процесс общения. По словам разработчиков, сейчас их главная задача – научить устройство переводить речь человека без пауз.

Если вы хотите пообщаться с человеком, который не знает вашего языка, то ему придется дать один из беспроводных наушников.

Авторы проекта, который запустился еще в 2017 году, говорят, что в их устройстве специально нет ничего лишнего, экранов или других дополнительных аксессуаров, только наушники.