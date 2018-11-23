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23 ноября 201817:54

Пять миллионов за две статьи: Якунин подал в суд на "Новую"

Михаил Почуев/ТАСС

Экс-глава РЖД Владимир Якунин требует от журналистов "Новой газеты" 5 миллионов рублей за публикацию недостоверных и оскорбительных сведений. Иск о защите деловой репутации подан в Басманный суд Москвы.

Как рассказал РИА Новости представитель истца Григорий Левченко, ложные данные содержатся в двух материалах издания. В иске Якунин требует, чтобы "Новая газета" опубликовала опровержение и выплатила компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей. Кроме того, компенсацию должны выплатить и сами авторы статей А.И. Сухотин и И.М. Муртазин (1 и 2 миллиона рублей соответственно). При этом Левченко подчеркнул, что все полученные по суду деньги пойдут на благотворительность.

В самой "Новой газете" подтвердили, что с сутью претензий со стороны Якунина знакомы, но самого иска пока не видели. Заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов рассказал, что ранее с представителями бывшего главы РЖД "была переписка", но юристы издания посчитали, что предъявляемые со стороны Якунина требования являются неоправданными.

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