"Боруссия" выкупила у "Барселоны" Алькасера

Руководство дортмундской "Боруссии" приняло решение выкупить у испанской "Барселоны" испанского нападающего Пако Алькасера. Игрок выступал в Дортмунде на правах годичной аренды. "Желто-черные" воспользовались приоритетным правом выкупа футболиста.

Теперь Алькасер имеет постоянный контракт, который рассчитан до 2023-го года, сообщает официальный Twitter дортмундского клуба. Отмечается, что "шмели" заплатят каталонскому клубу сумму в размере 23 миллионов евро. Однако эта сумма может увеличиться еще на 5 миллионов за счет различных бонусов.

Отметим, что Алькасер выступает за "Боруссию" с лета 2018-го года. Он провел в составе "шмелей" 8 игр, в которых забил 9 голов.